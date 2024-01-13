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南投水里選務疏失 兩人無身分證竟以切結書領票投票

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

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水里鄉投開票所2選民未帶身分證，僅以身分證明切結書領取選票並投票。圖／讀者提供
水里鄉投開票所2選民未帶身分證，僅以身分證明切結書領取選票並投票。圖／讀者提供

南投縣水里鄉今天發生選民投票時無身分證，僅憑「身分證明切結書」領取選票、並完成投票。南投縣選委會發現後立刻制止，但已有兩人完成投票。縣選委會副總幹事黃志聰說，針對選務疏失，選後一到二周內選監小組、監察小組委員先行審查，再送縣選舉委員會審查通過後，送中央選委會核備是否違規，已投選票則為無效票。

水里鄉454、459投開票所今天上午發生選民未帶身分證，僅憑身分證明切結書便領取選票投票，其中459投開票所即時制止，454投開票所則有兩名選民，其中一人有帶健保卡，另一人則僅憑切結書並領取選票，並完成投票，引起爭議。

水里鄉長葉銘豐說，因為有村長在選務群組反映，有老人家表示身分證模糊或字跡不清無法辨識，擔心無法投票向村長求助。因為身分證字跡不明，可以用身分證明切結書輔佐，便告知可請村長開立切結書給選民，投票時仍需要帶身分證。

但有村長誤以為帶健保卡也可以開立切結書，主任管理員看到切結書也也以為可以，所以就讓選民領取選票、並完成投票，公所和縣選委會發現後已經制止，但有2人已經領票並投票，後續則由縣選委會進一步調查釐清。

投票 身分證 切結書

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