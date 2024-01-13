投票「在路上」彰化3車追撞 1翻車造成1人受傷

彰化市彰鹿路今天上午發生3車碰撞車禍，其中一輛左車被側撞後，四輪朝天，造成1人受傷。據了解，其中1輛駕駛人欲前往投票，一輛剛好投完票，沒想到在道路相逢，發生碰撞事故，肇事原因由警方調查中。

警方調查，39歲王姓男子今天上午欲前往投票，約11時13分駕駛白色休旅車，沿彰化市彰鹿路往市區方向行駛，到彰鹿路106號前欲左轉時，遭後方投完票43歲張姓男子駕駛轎車追撞，王男的休旅車遭推撞至對向車道，又被對向駛來，由42歲男子駕駛的休旅車側撞，造成失控，四輪朝天，現場一片混亂。