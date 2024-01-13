票匭空了沒？三重明志國中投票所監察員、主任管理員爆爭執

今天投票日，各陣營都相當緊張，新北市三重明志國中0612投開票所，今天上午傳出民眾黨推薦監察員，與主任管理員發生衝突，該監察員堅持要求打開票匭給第一位選民檢查，但主任管理員認為已展示空票匭給民眾看，兩人發生爭執。新北市選委會副總幹事黃堯章表示，監察員堅持要用手電筒照給民眾看，但主任管理員認為已經展示，沒有必要，雙方發生爭執，約莫8時15分該名監察員離去，緊急請公所派員遞補，目前投票情形順利。

該名監察員在網路上貼文表示，投票開始前，管理員請第一個到場的民眾進來看紙製的票匭，卻只要那位民眾從投票孔望著黑黑的內箱，當下他對主任管理員提出疑問，應該要將票拆開檢視才對，但主任管理員回覆要他聽從他們的就對了，他認為，按照規定必須要展示空票匭，他也說，大約在8時20分左右，候補的監察員到了，他被主管理員請出說他不適任。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，每個投開票都會有個政黨推薦的監察員，一個場合至少要有兩名監察員在場，今天該投開票所有兩人，分別是民眾黨與國民黨推薦。

黃堯章說，該名監察員認為應該讓第一位選民仔細查看票匭，但主任管理員認為已經向民眾展示空票匭，認為該名監察員要求用手電筒照沒有必要，雙方才會發生口角。