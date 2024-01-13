宜蘭南方澳南天宮雨遮昨夜起火 研判掃街鞭炮悶燒導致

宜蘭南方澳南天宮昨夜雨遮黑網起火，燃燒面積約2、3坪，消防局獲報後迅速到場撲滅，無人受傷。由於起火前有掃街隊伍經過放鞭炮，排除其他原因後，消防局初步研判是鞭炮悶燒導致，確定原因後將送警方查辦，也呼籲民眾小心火燭。

南天宮香火鼎盛，是南方澳最重要的廟宇之一，也是兵家必爭之地，昨下午6時20分許，有掃街人馬步行經過，20分與40分左右分別放鞭炮；6時45分許，南天宮雨遮出現火光，7時許火勢漸大，民眾發現後立刻報案。

宜蘭縣消防局下午7時10分獲報，南天宮發生火災，出動南方澳、蘇澳、馬賽3分隊救援，7時15分許抵達現場，發現南天宮大門上方雨遮的黑網起火燃燒，火勢約延燒周圍2、3坪。消防人員7時19分許將火撲滅，沒有人員傷亡。

民眾懷疑，鞭炮是本次起火主因。南天宮主委林棋山表示，起火處沒有任何電路經過，應該是外部因素，確切原因只能等消防局調查。