新莊男夾選票離場？選務人員清查發現是「兩張票投同匭」

黃姓男子今天上午在新北市新莊區榮富國小一處投開票所內，誤將兩張選票投入同一票匭內，他沒說清楚，被選務人員懷疑夾帶選票離場，經清查後確認黃男沒有夾帶選票，由現場主任管理員向區公所回報，隨後讓黃男離去。

據了解，黃姓男子（70歲）今天上午8時30分左右，來到新北市新莊區榮富國小第0856投開票所投票，他依序領完三張選票進入圈票處內圈選，不久走出圈票處準備把三張選票投進票匭內。