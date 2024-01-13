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新莊男夾選票離場？選務人員清查發現是「兩張票投同匭」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓男子今天上午在新北市新莊區榮富國小一處投開票所內，誤將兩張選票投入同一票匭內，他沒說清楚，被選務人員懷疑夾帶選票離場，經清查後確認黃男沒有夾帶選票，由現場主任管理員向區公所回報，隨後讓黃男離去。

據了解，黃姓男子（70歲）今天上午8時30分左右，來到新北市新莊區榮富國小第0856投開票所投票，他依序領完三張選票進入圈票處內圈選，不久走出圈票處準備把三張選票投進票匭內。

孰料，黃男一時緊張，誤將兩張選票投入同一個票匭內，他急向主任管理員反映，自己雖有領到3張選票，卻只有「投入兩張」，這話沒說清楚讓選務人員誤以為他要夾帶選票離開，經投開票所主任管理員、選務人員清查黃男身體，未發現有夾帶情形，由主任管理員向區公所回報後，讓黃男離去。

黃男今天上午前往新北市新莊區榮富國小投票，卻誤將兩張選票投入同一票匭內，經現場選務人員確認沒有夾帶，讓黃男離去。記者曾伯愷／翻攝
黃男今天上午前往新北市新莊區榮富國小投票，卻誤將兩張選票投入同一票匭內，經現場選務人員確認沒有夾帶，讓黃男離去。記者曾伯愷／翻攝

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