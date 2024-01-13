影／車禍火燒車男駕駛頭髮燒焦 送醫後自行離院

台中港區昨晚發生驚悚火燒車車禍，一輛轎車疑被追撞後起火，火勢猛烈，男駕駛逃出後頭髮燒焦坐在人行道上待救，被送醫急救，傷者在醫院急診室不願意配合治療，自行拔掉呼吸器離開醫院。

據了解，受傷的駕駛42歲張姓男子，昨晚11點左右送抵醫院，意識清楚，不願意配合治療，辦理自動出院，家人也趕到醫院。

台中港務警察總隊表示，這件追撞起火車禍，雙方駕駛經酒測值都是O，傷者送醫無大礙，雙方和警方約定時間製作筆錄即可離開醫院。

台中港務消防大隊台中港隊表示，昨晚10點37分接獲台中市政府消防局轉報，南橫八路與中南一路口有車輛起火案，現場有一名傷者，台中港隊出動4車8人，並同時通報台中港務警察總隊及台中港務分公司監控中心。