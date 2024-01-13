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影／高雄「超派」婦人駕車用手機攔查不停 警鳴笛攔她開罰
吳姓婦人昨天深夜駕車行經高雄市左營區新莊一路，被巡邏警網撞見邊開車邊使用手機，且在快車道走走停停，警方欲攔查，見吳拒不停車，在後鳴笛尾隨後攔車，吳稱未聽到警鳴聲，有要事處理才駛離現場，後警方一口氣對她開出2張罰單，最少被罰1萬3000元。
網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，指「超派阿姨疑攔檢不停」，影片中只見一輛警車昨天深夜11時許，在左營區新庄仔路鳴警笛沿路尾隨一輛轎車，後將轎車攔下，一名女駕駛才下車受檢。
轄區左營警分局警方指出，新莊派出所員警昨深夜11時許擔服巡邏勤務，巡經新莊一路時，發現吳姓婦人（69歲）駕車使用手機，且於快車道上走走停停，於是趨前攔查。
當時吳婦拒不停車，員警駕警車鳴笛並尾隨至新下街和立信路口將她攔下；吳聲稱因處理要事才講電話；針對警方鳴笛攔查不停部分，吳辯稱，沒聽到警車鳴笛聲，但一下又說以為是救護車才沒理會，說詞反覆。
警方當下對吳的違規行為，依違反道路交通管理處罰條例第31—1條1項「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話」，處3000元罰鍰；另依違反第60條「汽車駕駛人駕駛汽車有違反本條例之行為，經警察依法執行交通稽查時，不聽制止或拒停拒查逃逸者」，處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月的規定，對吳開出2張罰單。
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