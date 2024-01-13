趁今大選山道猴競飆八里 警攔截開19張舉發單併罰8萬8700

20多輛汽機車今天凌晨在新北市八里區台64與台61交接處往南方向競飆，蘆洲警方獲報出動快打警力攔查，帶回5名少年通知家長領回，開出19張舉發單，最高併罰8萬8700元罰鍰，另3人涉及危險駕車行為，則依公共危險罪函送法辦。

據了解，今天凌晨近2時許，20多輛汽機車在新北市八里區台64與台61交接往南方向競速狂飆，改裝排氣管轟隆聲響影響到周邊住戶安寧。新北市蘆洲警方獲報出動快打警力10多人趕抵。

現場山道猴見警車靠近，分從台61往林口、八里區中華路等方向逃竄。警方立即尾後攔截圍捕，於八里區商港三路沿線攔下多部汽、機車，並逐一人車盤查，當場約制不得再有噪音擾民行為，並針對氣、機車改裝排氣管，依規定通報監理機關，現場帶回5名未成年通知家長領回。

另外，針對遮蓋車牌、闖紅燈、不按遵循方向行駛、未帶安全帽1張、未滿18歲駕駛機車、逕行舉發違規停車等各類違規樣態，依道路交通管理處罰條例開出19張舉發單，合計最高罰處8萬8700元罰鍰，3人涉及危險駕車行為，則依公共危險罪函送法辦。