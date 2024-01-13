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感謝員警辛勞 台南警友連3年每周一送蔬食便當

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區位於台南市中心蛋黃區，員警勤務壓力繁重，台南市警友會中西區辦事處副主任方坤崧有感於此，從2021年7月迄今，每周一中午熱心提供100多份豐盛健康素食餐盒，感謝警察辛勞，分局長朱信憲昨天頒贈感謝狀致謝，感謝他無償提供蔬食餐盒，讓員警活力滿滿地執行各項勤務工作。

台南市警二分局所轄為中西區，位於台南市中心，平日交通往來頻繁，夜間營業場所也較多，可謂是台南市蛋黃區，員警勤務壓力相當繁重。

方坤崧表示，警察人員除身處第一線執行治安維護工作外，也持續為社區警政與交通做努力，期望能藉由營養均衡的蔬食餐盒，響應素食運動，有助於改善健康，更能讓身體更加協調與健康，以表達對警察執法的支持，給予警察更健康的身體去面對各項工作的挑戰，讓台南市民得到更安全、更周全的保護。

台南市警二分局表示，茹素活動兼顧營養、健康、環保，讓身體沒負擔，蔬食餐盒廣受員警好評，感謝方坤崧每周一素的蔬食餐盒，不僅改善員警飲食習慣，更擁有健康的身體。警方將持續努力堅守崗位、維護市民健康及社會安全。

台南市警友會中西區辦事處副主任方坤崧（右），贈送素食餐盒，感謝警察辛勞，市警二分局長朱信憲（左）頒贈感謝狀致謝。記者黃宣翰／翻攝
台南市警友會中西區辦事處副主任方坤崧（右），贈送素食餐盒，感謝警察辛勞，市警二分局長朱信憲（左）頒贈感謝狀致謝。記者黃宣翰／翻攝

台南 警察

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