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影／高雄凌晨兩車競速追逐撞入工地 2車稀巴爛！2傷送醫
高雄仁武區今天凌晨2時50分許，發生轎車撞進在八德西路與仁雄路口私人工地的車禍意外；經瞭解，當時20歲吳姓男駕駛因與24歲徐姓男駕駛發生行車糾紛，兩車在大街上上演飛車追逐，因車速過快，徐男轎車被撞進建築工地，而吳男的車則是自撞電線桿，現場2人肢體擦挫傷送醫。
據了解，仁武分局澄觀派出所獲報後迅速趕抵現場，經警初步詢問，吳、徐兩駕駛先在三民區發生行車糾紛，事後吳男在鼎力路上發現徐車，之後沿著鼎力陸橋下來至仁雄路，兩車沿路競速互尬，追逐至仁雄路與八德西路口時，因車速過快，吳車失控將徐車追撞至建築工地，而吳車則是自撞電線桿。
由於，撞擊力道強烈，現場兩車車頭皆嚴重凹陷變形，徐車後擋風玻璃還遭工地重物砸中破裂，經救護員檢傷，駕駛吳男無傷勢，但徐男與乘客蔡男則有肢體擦挫傷，由救護車送醫救治。警方於現場將駕駛吳男依現行犯逮捕，全案詢後依公共危險、毀損罪嫌送辦。
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