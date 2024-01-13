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影／驚悚追撞火燒車 男駕駛頭髮燒焦坐人行道上待救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中港區昨晚發生驚悚火燒車車禍，一輛轎車疑被追撞後起火，火勢猛烈，男駕駛逃出後頭髮燒焦坐在人行道上待救，被送醫急救，事故原因由警方調查中。

台中港務消防大隊台中港隊表示，昨晚10點37分接獲台中市政府消防局轉報，南橫八路與中南一路口有車輛起火案，現場有一名傷者，台中港隊出動4車8人，並同時通報台中港務警察總隊及台中港務分公司監控中心。

消防人員到現場看到轎車全面燃燒，疑為車輛追撞事故，後方轎車在追撞後不久即起火燃燒，消防隊員到達現場時車輛全面燃燒，沒有人受困，立即部署水線1線，以泡沫進行滅火，火勢於10點58分撲滅，現場一名傷患是起火車輛的男性駕駛，他頭髮燒焦坐在人行道上，消防救護車送往梧棲童綜合醫院急救。

台中港南橫八路與中南一路口昨晚轎車火燒車，消防人員搶救送醫。圖／取自記者爆料網
台中港南橫八路與中南一路口昨晚轎車火燒車，消防人員搶救送醫。圖／取自記者爆料網

人行道 頭髮 火燒車

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