影／驚悚追撞火燒車 男駕駛頭髮燒焦坐人行道上待救

台中港區昨晚發生驚悚火燒車車禍，一輛轎車疑被追撞後起火，火勢猛烈，男駕駛逃出後頭髮燒焦坐在人行道上待救，被送醫急救，事故原因由警方調查中。

台中港務消防大隊台中港隊表示，昨晚10點37分接獲台中市政府消防局轉報，南橫八路與中南一路口有車輛起火案，現場有一名傷者，台中港隊出動4車8人，並同時通報台中港務警察總隊及台中港務分公司監控中心。