沒拿到抽成…謊報遭搶600萬 詐團車手聲押

台中黃姓男子謊稱遭搶六百萬，警方追查發現他是詐騙集團車手，因贓款給上游沒拿到抽成才亂報案洩憤。記者曾健祐／翻攝 台中市警局前晚九點接獲黃姓男子報案稱遭搶六百多萬元，警方到場黃改口「謊報」，還說是為博取家人同情。警方追查發現黃是投資詐騙集團的車手，收受贓款交付上游沒拿到抽成才亂報案，檢方昨依詐欺等罪嫌聲請羈押。

市警第一分局十一日晚間九點多獲報，黃（廿三歲）自稱在西區五權路、柳川西路口遭一輛車及兩、三人持棍棒搶走他身上的六百多萬元現金，黃留在現場用自己手機撥打一一○報案。

警方到場後，黃卻吞吞吐吐，一開始稱要買兩輛賓士車才準備現金，後又改口和人有財務糾紛、對方要騙他家人錢。警方認為黃和一般遭搶被害人反應相差甚遠，描述過程也模糊，追問下他才坦承沒遭搶，是為博取家人同情才謊報。

警方漏夜過濾監視器，也在案發現場的水溝找到黃丟棄的偽造證件、文件，深入追查發現黃其實是詐騙集團中負責領取贓款的車手，黃接獲集團通知有人上當了，他就會假冒投顧公司人員到場取款，並出示假證件取信對方。

警方進一步詢問，黃才坦承前晚受詐團指示在台中和蕭姓女子見面，向蕭女收取六百多萬元現金後再交給上游，未料上游拿走錢卻沒有依約給他百分之一至二的抽成，他自認做白工，憤而報警謊稱遭搶。

警方除將以車追人朝詐團上游溯源，也將通知遭投資詐騙的蕭女到案說明，詢後依詐欺、誣告等罪嫌將黃移送台中地檢署偵辦。檢方認為黃和詐團成員有串、滅證之虞，且部分犯嫌仍未到案，昨訊後向法院聲請羈押。