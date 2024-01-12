高雄港碼頭外疑有腐蝕性化學物質外洩 港警消拉封鎖線戒備中

今天下午5時30分左右，高雄港63號碼頭的萬海櫃場外疑有危險化學物質外洩，經萬海公司員工發現後，通報高雄港務消防隊到場查看，警消初步研判，該櫃場外洩物質疑為「氫氟酸」的氣體，但偵測外洩數值為0，現場無人員受傷，已拉設封鎖線，警消在場警戒中。

據悉，港消接獲通報後，疑有俗稱化骨水的化學液體氫氟酸外洩，遂即出動9車17人到場查處，同時通報南區環境事故專業技術小組及高雄市環保局到場處理，由毒災應變隊人員著A級防護衣進行檢測。

「經確認，洩漏物質為氫氟酸」港消表示，高雄市環保局人員同於現場處理，目前無外洩數值為0；高雄港務警察總隊表示，現階段，櫃場人員仍於現場拉設封鎖線，管制人車進出。