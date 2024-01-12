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砂石車北濱地下道偏離車道自撞　駕駛傷重不治

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一名劉姓男子今天下午駕駛砂石車行經花蓮市北濱外環道時，不明原因偏移到對向南下車道自撞，劉男頭部受創，當場失去呼吸心跳，有熱心民眾見狀施以CPR急救，消防人員趕到送醫仍告不治，事故原因正由警方調查釐清。

花蓮縣消防局今天下午4時12分接獲通報，北濱外環道南下車道有一輛砂石車自撞，駕駛受傷，消防人員趕到，現場已有熱心民眾為傷者施以心肺復甦術，但傷者頭部受到重創，現場就失去意識，經救護車送醫，搶救到下午5時許仍告不治。

警方調查，砂石車駕駛為62歲的劉姓男子，事發時駕駛砂石車沿北濱外環道由南往北行駛，但不明原因突然偏離車道，在南下車道自撞，由於外環道內沒有監視器，是否生病、疲勞駕駛或有其他原因造成事故，正由警方進一步調查釐清。

劉姓男子今天下午駕駛砂石車在花蓮市北濱外環道自撞，因頭部重創，送醫不治。圖／民眾提供
劉姓男子今天下午駕駛砂石車在花蓮市北濱外環道自撞，因頭部重創，送醫不治。圖／民眾提供
劉姓男子今天下午駕駛砂石車在花蓮市北濱外環道自撞，因頭部重創，送醫不治。圖／民眾提供
劉姓男子今天下午駕駛砂石車在花蓮市北濱外環道自撞，因頭部重創，送醫不治。圖／民眾提供

車道 砂石 自撞

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