砂石車北濱地下道偏離車道自撞　駕駛傷重不治

一名劉姓男子今天下午駕駛砂石車行經花蓮市北濱外環道時，不明原因偏移到對向南下車道後自撞，劉男頭部受創，當場失去呼吸心跳，有熱心民眾見狀施以CPR急救，消防人員趕到送醫仍告不治，事故原因正由警方調查釐清。

花蓮縣消防局今天下午4時12分接獲通報，北濱外環道南下車道有一輛砂石車自撞，駕駛受傷，消防人員趕到，現場已有熱心民眾為傷者施以心肺復甦術，但傷者頭部受到重創，現場就失去意識，經救護車送醫，搶救到下午5時許仍告不治。