茶農控開發公司收茶外銷不給貨款 南投檢警偵辦

多名茶農指控提供茶葉給一家國際開發公司外銷卻沒收到貨款，南投縣警察局今天表示，近期已接獲多名茶農報案，初估損失總金額約新台幣1500萬多元，全案報請南投地檢署偵辦。

有多名茶農指控，去年收到農會宣傳指鴻海創辦人郭台銘連署辦公室牽線找來台中市烏日區一家國際開發公司要協助南投茶葉外銷，不過廠商收到茶葉卻「跑路」，現在相關單位互推責任，他們拿不回茶葉與貨款，也找不到人求償，茶農欲哭無淚，「這個年難過了」。

協助宣傳、提供會員名單的南投縣農會表示，各鄉鎮農會只負責提供茶農名單給收購公司，目前了解受害茶農皆非會員；受害茶農向媒體表示，詢問當初牽線的郭台銘連署辦公室洪姓執行長，洪女強調整件事和她及郭台銘團隊無關，請茶農直接找這家貿易公司求償。

南投縣警察局今天發布新聞稿指出，近期接獲多名茶農報案稱遭某開發公司收購茶葉而未如期取得買賣款項，全案由刑警大隊釐清，初步了解這家公司向被害茶農收購430至5000台斤不等茶葉，價格約每台斤380元至1800元不等，公司告知茶農約需45個工作天撥款。

南投縣警察局表示，茶農指遲遲未收到貨款，因此向警方報案，初估損失總金額約1500萬多元，由於案件涉及層面廣，目前由刑警大隊統合偵辦，將盡快通知相關人員到案說明，並報請南投地方檢察署指揮偵辦，也呼籲簽訂契約前多方查證，選擇有信譽公司。