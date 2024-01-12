銀髮族常栽在這！北市警揭3大詐術　長輩們千萬別上當

農曆年節將至，台北市保安警察大隊為提醒銀髮族避免受騙，今結合客委會常態性書法課程進行防詐宣導，強調去年國內年長者受騙案例中，以「假投資詐欺」、「猜猜我是誰」、「假冒公務員」等詐欺手法為多，民眾接獲陌生來訊務必謹慎，以免受騙。

警方表示，警政署統計去年1至10月間，國內發生3萬762件詐欺案，已破獲2萬9302件，其中以「假投資詐欺】發生8996件最多；經分析，被害人65歲以上的詐欺案，除「假投資詐欺」案占全般詐欺案44.99%，「猜猜我是誰」也占14.17%，其次是「假冒公務員」占9.52%。