快訊

英美聯手空襲！葉門叛軍高層轟「野蠻」 英反嗆出於「自衛」

2024選戰最後衝刺！民眾黨選前之夜 凱道周邊擠滿支持者

銀髮族常栽在這！北市警揭3大詐術 長輩們千萬別上當

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

農曆年節將至，台北市保安警察大隊為提醒銀髮族避免受騙，今結合客委會常態性書法課程進行防詐宣導，強調去年國內年長者受騙案例中，以「假投資詐欺」、「猜猜我是誰」、「假冒公務員」等詐欺手法為多，民眾接獲陌生來訊務必謹慎，以免受騙。

警方表示，警政署統計去年1至10月間，國內發生3萬762件詐欺案，已破獲2萬9302件，其中以「假投資詐欺】發生8996件最多；經分析，被害人65歲以上的詐欺案，除「假投資詐欺」案占全般詐欺案44.99%，「猜猜我是誰」也占14.17%，其次是「假冒公務員」占9.52%。

警方為提醒65歲以上銀髮族避免受騙，今派員到客委會在台北市大安區開設的常態性書法課程進行宣導，向現場65歲以上銀髮族說明常見詐騙手法及特定關鍵字，呼籲民眾切勿聽信來源不明的投資訊息，若接獲陌生來電，自稱是親友想借錢，或是政府機關要求盡速匯款等，皆是詐騙，應提高警覺，避免上當受騙。

台北市保安警察大隊為提醒銀髮族避免受騙，今結合客委會常態性書法課程進行防詐宣導，強調去年國內年長者受騙案例中，以「假投資詐欺」、「猜猜我是誰」、「假冒公務員」等詐欺手法為多，民眾接獲陌生來訊務必謹慎，以免受騙。記者李隆揆／翻攝
台北市保安警察大隊為提醒銀髮族避免受騙，今結合客委會常態性書法課程進行防詐宣導，強調去年國內年長者受騙案例中，以「假投資詐欺」、「猜猜我是誰」、「假冒公務員」等詐欺手法為多，民眾接獲陌生來訊務必謹慎，以免受騙。記者李隆揆／翻攝

詐欺 銀髮族 客委會

延伸閱讀

「省時等於省錢」 北市工務局引進AI協審水保計畫不怕疏漏

北市立委激戰！兵家必爭天母衝選情 張斯綱、侯漢廷、吳思瑤決戰同路口

選戰倒數 北市選委會開始點領選票

柯文哲、吳欣盈合體北市車掃 大批支持者聚集中山商圈舉標語力挺

相關新聞

山老鼠台東山區大膽盜採牛樟、紅檜 惡劣行徑曝光

台東呂姓、鍾姓男子去年10月共同前往海端鄉山區盜取牛樟、紅檜等貴重木材，凌晨欲離開山區時遇警方臨檢，牛樟木氣味被警方一聞...

謊報台中當街遭搶600萬下場慘了！詐團車手遭檢方聲請羈押

台北市博愛特區10日才驚傳有女子當街遭搶230萬元現金，台中市警局昨晚間9點接獲黃姓男子報案稱遭搶600萬元，警方到場黃...

台南參香行動鬼祟被發現 警火速逮人...他不只順手牽羊還攜毒

屏東30歲黃姓男子昨搭火車到台南車站，欲至安南廟宇參香，晚間徒步經北區北安路一段巷弄順手牽羊，偷走民眾放置住家前物品內有...

大選投票趕回戶籍地？國1北斗7車連環撞 後方一度回堵4公里

明天就要2024大選投票，很多民眾趕回選票戶籍地，國道1號北上222.5公里內側車道今下午約2點35分發生7輛小客車追撞...

銀髮族常栽在這！北市警揭3大詐術　長輩們千萬別上當

農曆年節將至，台北市保安警察大隊為提醒銀髮族避免受騙，今結合客委會常態性書法課程進行防詐宣導，強調去年國內年長者受騙案例...

陸船越界蛇行拒檢 澎湖海巡強力扣留

今天海巡署第八海巡隊在澎湖周邊海域，發現一艘大陸漁船進入我國限制水域，多次鳴笛拒停船受檢，只好施放小艇強靠登檢，全案依「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。