銀髮族常栽在這！北市警揭3大詐術 長輩們千萬別上當
農曆年節將至，台北市保安警察大隊為提醒銀髮族避免受騙，今結合客委會常態性書法課程進行防詐宣導，強調去年國內年長者受騙案例中，以「假投資詐欺」、「猜猜我是誰」、「假冒公務員」等詐欺手法為多，民眾接獲陌生來訊務必謹慎，以免受騙。
警方表示，警政署統計去年1至10月間，國內發生3萬762件詐欺案，已破獲2萬9302件，其中以「假投資詐欺】發生8996件最多；經分析，被害人65歲以上的詐欺案，除「假投資詐欺」案占全般詐欺案44.99%，「猜猜我是誰」也占14.17%，其次是「假冒公務員」占9.52%。
警方為提醒65歲以上銀髮族避免受騙，今派員到客委會在台北市大安區開設的常態性書法課程進行宣導，向現場65歲以上銀髮族說明常見詐騙手法及特定關鍵字，呼籲民眾切勿聽信來源不明的投資訊息，若接獲陌生來電，自稱是親友想借錢，或是政府機關要求盡速匯款等，皆是詐騙，應提高警覺，避免上當受騙。
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