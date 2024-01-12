新北八里氣爆案 市府：災戶結構安全無慮助復原
新北市府今天表示，八里區11日瓦斯氣爆案，現已清理周邊環境，經檢視氣爆戶主結構安全未受損，前後陽台的女兒牆因受損連夜拆除。上午召開第2次協調會，將盡速協助住戶復原。
新北市消防局發布新聞指出，八里區中山路一段268巷一處民宅6樓11日中午發生瓦斯氣爆，造成自家及鄰近民宅建築物受損。獲報後消防局派遣人車搶救，並疏散10名住戶，隨後撲滅火勢。
市府表示，新北市副市長朱惕之昨天下午到氣爆現場關心受災戶，並特別感謝大樓管委會發揮守望相助精神，引導受困母女到頂樓避難。工務局、環保局、八里區公所、里長及社區管委會也快速地成立前進指揮所協助災後復原。
朱惕之指出，各局處應協助清理受災社區周邊環境，協助災戶清查損失，鑑定火災原因、恢復水電、電梯。受災建築物經結構技師勘查結果，主結構與樓板雖無明顯受損，但因氣爆戶前後陽台的女兒牆有掉落疑慮危險，昨日連夜拆除。
消防局表示，今天上午召開第2次協調會議，由消防局長李清安及八里區長林俊宏共同主持，盡速協助住戶恢復原有生活秩序。
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