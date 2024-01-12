台南參香行動鬼祟被發現 警火速逮人...他不只順手牽羊還攜毒
屏東30歲黃姓男子昨搭火車到台南車站，欲至安南廟宇參香，晚間徒步經北區北安路一段巷弄順手牽羊，偷走民眾放置住家前物品內有銀飾及火龍果。台南市警五分局據報後在文成五路搜尋時，發現他慌忙逃竄，情急下還將毒品咖啡包丟擲到警車下，當場被逮個正著。
昨深夜11時許，市警五分局公園派出所警員阮柏諺、林士閔獲報育德路有可疑男子逗留，趕抵現場搜尋至文成五路周邊，發現黃男形跡可疑，看到警車立即奔跑逃竄，員警追上前將他攔下。
然而，警方發現他趁機丟擲5包毒品咖啡包在警車下方外，手上及背包內還藏有3包、全新銀飾及水果。經比對後確認是他剛竊取到手的贓物，包括價值2萬元的銀戒指、價值5千元的銀項鍊及火龍果1包。
警方調查，黃從屏東搭火車至台南車站，欲途步至安南區廟宇拜拜，昨晚9時許途經北安路一段巷弄時，發現民眾住家前放置一包物品內有銀飾及火龍果，隨機竊取。
失主發現後立即報案，沒想到短短1小時內，員警就將犯嫌查獲到案，並順利追回遭竊的項鍊及戒指。警方詢問後，依涉毒品危害防制條例及竊盜罪嫌，將黃移送台南地檢署偵辦。
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