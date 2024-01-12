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影／亂停路中遭後車按喇叭催促 小黃運將怒嗆「我刑事組長啦」棄車走人
台北市一名計程車司機上周在萬華區廣州街無故在路中央停車，後方車輛按喇叭示意快走，司機不爽負氣下車，與後方車輛駕駛爭吵，還嗆聲「我是刑事組組長！」後方駕駛不願爭辯，說已經報警，司機不爽回到計程車上，車門沒關就往前開，計程車遭後方口角車輛尾隨，沒多久就氣憤停在路中央，隨即提著物品，棄車揚長離去，毫不理會車輛停在路中央，造成後方大塞車。
轄區萬華警分局接獲報案到現場，先指揮現場交通並四下找尋司機身影，但司機似乎鐵了心搞失蹤，警方叫來拖吊業者拖走計程車，並依法開罰單。
這起案件發生在4日中午1時許，今天遭網友將當時發生情況的行車記錄器放在網路社群，司機與後方駕駛起衝突到警方將車拖走，耗時幾乎1小時，警方未找到計程車司機，無法知道司機棄車緣由。
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