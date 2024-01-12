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台中失智伯騎機車來彰化 車陷泥沼呆望一夜被警尋獲

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

張男被警尋獲，他的兒子從台中市趕到彰化縣芳苑鄉西港派出所感謝員警。圖／民眾提供
張男被警尋獲，他的兒子從台中市趕到彰化縣芳苑鄉西港派出所感謝員警。圖／民眾提供

台中市77歲張姓男子騎機車外出，徹底未歸，被家人通報協尋，警方根據路口監視畫面發現他進入彰化縣，彰化縣警察局通知全縣警分局追查，根據大城鄉台17線路口監視畫面，研判他到海邊，果然在濕地看見陷入沼澤的機車，和張男呆坐路邊。

芳苑警分局西港派出所今天指出，張男家住台中市豐原區，日前上午10點出門就不知所蹤，他的兒子晚上報警協尋，並告訴警方，張男罹患失智症，可能迷路回不了家，警方調閱路口監視畫面，發現他騎機車進入彰化縣，即請彰化警察局轉知全縣警分局協尋。

警方根據監視錄影畫面，從彰化區一路追蹤到二林區，看見張男騎進芳苑警分局轄區，且在當天下午2點25分經過大城鄉台17線北頭巷口就失去蹤影，芳苑警分局第三組長邱明宏依據張男的最後行車軌跡，和過往查尋失智失蹤人口經驗綜合研判，假設他可能騎進沿海地區，即要求西港所所長謝議德和警員蔡欽偉深入沿海人煙罕至區域尋查，翌日下午1點多在濁水溪出海口濕地看見一輛機車深陷沼澤，張男就坐在不遠處堤防。

員警先比對照片再呼喊張男姓名，張男回應「就係哇啦，警察先生來救哇。」員警除了回報找到人，也通知業者到海邊拖吊機車，張男的兒子接到警方通知，飛快趕到派出所，緊抱失蹤一夜的老爸。張男失聯期間不吃不喝，坐在海邊看著機車，他兒子帶老爸去用餐，再三感謝警方。

芳苑警分局長洪秋賢表揚協尋有功員警，表示警方會持續發揮為民服務精神，強化愛心警政工作，同時建議民眾為失智長者申請愛心手鍊避免走失，也請民眾注意失智長者的生活起居，以免長者走出失聯。

台中市張男的機車陷在沼澤。圖／民眾提供
台中市張男的機車陷在沼澤。圖／民眾提供

失智症 警察

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