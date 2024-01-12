影／女疑隱形眼鏡滑脫土城撞車 機車卡她車底滑行還起火
新北市曾姓女子今早開車行經土城區擺接堡路，不慎追撞前方機車，騎士洪姓男子人車雙雙倒地，人還不幸被捲入車底卡住，一度受困，機車倒地後仍向前滑行直接起火，燒得僅剩車架。所幸經消防人員救出困，僅受輕傷，確實事故發生原因現由警方調查釐清。
新北市消防局今天清晨5時25分獲報，土城區擺接堡路往三峽方向發生汽車與機車車禍，不僅機車小當場起火燃燒，騎士還受困卡在汽車底下，消防局出動21人及救災救護車輛8輛趕往現場搶救，到達現場後，指揮官立即指示一組人員布署水線搶救燃燒的機車；另一組人協助受困車底的機車騎士脫困。
曾姓女子（46歲）今早開車行經土城區擺接堡路，不慎追撞前方機車，騎士洪姓男子（41歲）人車雙雙倒地，人還不幸被捲入車底卡住，一度受困，機車倒地後仍向前滑行直接起火，燒得僅剩車架。據了解，曾女疑隱形眼鏡滑脫，導致視線模糊，才不慎追撞前方機車，機車騎士洪男因背痛及雙膝撕裂傷，意識清醒，交由救護人員送往板橋亞東醫院後無生命危險。
警方現場依規繪圖測量拍照記錄，詳細肇事原因及責任比例歸屬則待進一步調查釐清。第五救災救護大隊長鍾世銘表示，民眾目擊車禍時，千萬不要隨便搬動傷患，否則很容易造成二度傷害，應立即撥打119報案，由專業救護人員給予適當固定、急救與搬運後送醫，才是安全適當的做法。
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