影／中和停等紅綠燈遭後車追撞再撞前車 肇事車直接違規逆向逃

大選決戰進入終戰時刻，各政黨除要爭取中間選民認同，還有一個不容忽視的「關鍵少數」，就是竹聯、四海、天道、太陽四大幫派凝聚的「黑色票倉」，以往外省幫政黨傾鮮明，主張「忠君愛國」，多被視為支持藍營；本省掛宮廟系統信仰「民主台灣」，政治光譜向綠軍傾斜。古今中外，黑幫支持特定政黨，其目的不外乎想藉此漂白，但在台灣，由於兩岸政經情勢複雜，如果押錯寶容易被秋後算帳，甚至吃上官司，現今的幫主或盟主都不會公開表態力挺誰，惟有暗地支持能讓自己利益極大化的「最佳候選人」，才是明哲保身之道。

2024-01-12 12:08