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影／中和停等紅綠燈遭後車追撞再撞前車 肇事車直接違規逆向逃
李姓男子昨天在新北市中和區停等紅綠燈，先遭後車追撞再撞上前方徐姓男子汽車，所幸二人均僅車損，無人受傷，涉嫌肇事的藍色汽車竟直接違規逆向逃逸。中和警方指出，已確認肇事逃逸車輛車號，目前正積極通知車主到案說明。
李姓男子（52歲）昨天上午8時許，開車上班途中，行經新北市中和區員山路與中正路口，於停等紅綠燈時，先遭後車追撞再撞上前方徐姓男子（54歲）汽車，但涉嫌肇事的藍色汽車竟直接違規逆向右轉，由中和區中正路往北二高中和交流道方向加速逃逸。
轄區中和警分局警員獲報依規定受理到場繪製現場圖、攝影照片及製作交通卷宗，經調閱監視器畫面，已確認肇事逃逸車輛車號，經查車籍設在新北市泰山區，另肇事車輛在道路上蛇行、不依規定駛入來車道、於黃線路段迴車及肇事逃逸等違規部分，警方將分別依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項、第45條第1項、第49條及第62條第1項製單舉發。
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