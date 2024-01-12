台中男領116萬現鈔「警張了」…這原因阻詐改護鈔
台中60歲徐姓男子日前至龍井區農會新庄辦事處要提領116萬元現鈔，準備匯入郵局帳戶，行員擔心徐男被詐騙，建議徐男報案請員警到場協助。員警到場後釐清，徐男是為了繳保險費，並非被詐騙，但因金額龐大，阻詐秒變護鈔，讓徐男相當安心。
台中市警局烏日分局犁份派出所日前接獲農會人員通報，有一男子要提領116萬元現鈔，打算入郵局帳戶，因為金額龐大，行員為避免他遭到詐騙而將大筆款項匯入不明帳戶內，建議請員警到場釐清確認。
員警趕赴現場了解，徐男表示有投保，保險公司的指定帳戶是郵局，才會從農會提款到郵局匯款。經確認徐男並非被詐騙後，考量徐男身上領有大筆現金，擔心途中有閃失，雖然農會至郵局只有短短100公尺，為了安全起見於是決定護鈔。徐男大讚員警積極查證及貼心服務，讓他感到十分窩心與感動。
台中市警局烏日分局建議，民眾如有大額款項移轉，可以使用轉帳或匯款，省去移動風險。另外如有大筆現金存、提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫。
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