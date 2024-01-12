聞到汽油味！台南永康透天厝起火燒隔壁 73歲屋主嗆傷送醫

台南市永康區南興路113巷凌晨一棟3樓透天厝凌晨起火，還延燒隔壁3樓，消防員到場發現一名73歲男子嗆傷送醫，加上1、3樓起火且聞到汽油味，懷疑縱火，警方表示，獲報到場查訪現場只有男屋主一人，真正起火原因還在調查。

最早到達火場的消防員因鄰居指稱透天厝住有一對夫妻，都沒有逃出火場，消防局通報10多個消防隊大批消防車與消防員到場，進入搜索卻只找到73歲屋主，他的妻子不知去向立即報警。

警方查訪，這對夫妻上周曾因不和紛爭通報警方到場排解，妻子隨後到高雄與兒子同住，初步排除她涉嫌縱火。

台南市消防局表示，消防員到場時一樓已竄出火舌、3樓冒出濃煙，火勢20分鐘左右撲滅，燃燒雜物面積1、3樓合計18平方公尺，隔壁三樓延燒面積5平方公尺、住戶要求調查起火原因。