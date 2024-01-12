上班驚魂！他開國2見引擎蓋冒煙趕緊停 沒想到車頭竄出大火

今天上午7點多，國道2號機場系統段發生火燒車事件，程姓男子駕車行經東向9公里處，突然發現車頭引擎部分陸續冒煙，察覺有異，趕緊靠向路肩停車，才剛下車打電話求助時，車頭竟竄出大火，火勢夾雜風勢相當驚人，幸好人沒事，國道第一公路警察大隊據報，通知桃市消防局到場撲滅火勢，起火原因待調查。

國道警方說明，第一公路警察大隊勤務指揮中心今天上午7點15分接獲通報，指稱國道2號東向9公里機場系統路段有輛小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，同時通知119派消防、救護車前往，現場為3車道，起火車輛停在外側路肩，由於現場濃煙影響主線車道車流，立刻通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。

國道警方初步調查，63歲程姓男子今晨獨自駕駛白色小轎車上班，行經國道2號東向9公里機場系統路段，突然發現車輛有異狀冒煙，立刻將車輛停靠於外側路肩，下車撥打電話報案，沒想到車輛隨後起火燃燒。警消獲報後立即趕到現場，所幸程男及時發現將車輛停下並下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，現場於8點35分排除恢復正常通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識，全線恢復通車，未造成車流回堵。