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海虎潛艦意外23天 失蹤士官妻悲問：為什麼找不到人

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海虎潛艦意外23天 失蹤士官妻悲問：為什麼找不到人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

海虎潛艦張姓失蹤軍官的妻子，臉書發文籲請大家協尋丈夫，淚喊「不會放棄」。圖／取自張姓士官尤姓妻子臉書
海虎潛艦張姓失蹤軍官的妻子，臉書發文籲請大家協尋丈夫，淚喊「不會放棄」。圖／取自張姓士官尤姓妻子臉書

海虎潛艦去年12月21日在小琉球海域，因浮航搶修浮標，造成6軍官相繼落海，3獲救、3失蹤；意外發生迄今第23天，3失蹤者仍未尋獲，張姓軍官的妻子今晨臉書再發文，悲問：「不懂為什麼找不到人？還一次三個都找不到」，文末並呼喊「丈夫快回來」，貼文令人鼻酸。

海虎潛艦意外發生第23天，過了一個年頭，失蹤的林姓士官長、顏姓及張姓士官至今仍下落不明。

張姓士官妻子4天前曾在臉書發文，籲請大家一起幫忙協助潛艦落海的丈夫，讓他趕快回家。

張妻在貼文中指出，張士官在2023年12月21日於小琉球西南方海域落海失蹤，我們都在找他，並詳述丈夫身高175公分，落海時穿的衣物是救生衣及深色衣物，背後有兩道開刀疤痕，右側頭髮有髮旋等特徵。文末並強調，「我們不會放棄找到他」。

張妻今晨臉書再度發文，指事情過了快一個月了，不懂為什麼找不到人？還一次三個都找不到？！文中指出，軍方持續搜索 這個答案是肯定的，但她不解地問，「搜索什麼，搜索哪裡，這又是個未知數？」張妻無奈問「有沒有人知道如果漂到鄰近國家，應該找哪個單位呢？」

對於協助搜尋丈夫的弟兄，張妻發文感謝指，很謝謝這次幫助他們的弟兄，「真的很謝謝你們，你們也辛苦了，並指能活著就是一種幸福，好好的活下去吧！文末悲喊「張大頭（家人對張姓軍官的暱稱），快點回來啦」，貼文惹人鼻酸。

失蹤 丈夫 小琉球

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