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山老鼠台東山區大膽盜採牛樟、紅檜 惡劣行徑曝光

聯合報／ 記者古和純／台東即時報導

台東呂姓、鍾姓男子去年10月共同前往海端鄉山區盜取牛樟、紅檜等貴重木材，凌晨欲離開山區時遇警方臨檢，牛樟木氣味被警方一聞識破，當場查扣贓證物送辦，近日台東地院依違反森林法判處呂男1年10月徒刑，併科罰金105萬元；鍾男1年徒刑，併科罰金新台幣100萬元，緩刑2年。

判決指出，去年10月17日呂男逕自在海端鄉下馬段附近的林班地，先以鏈鋸及鐵鍬竊取4塊牛樟木（總重4公斤，現值約1152元）載回家中存放，不到兩周，呂男再次計畫犯案。

10月29日當天，呂男欲二度盜木時，在成功鎮遇上鍾男，並告知鍾要上山盜採牛樟，當晚兩人結夥上山，由呂分工鏈鋸木材，鍾負責搬運，該趟共盜伐牛樟8塊（總重120.5公斤，現值3萬4704元），紅檜根系1塊（總重5公斤）。

隔日凌晨，呂、鍾二人開車下山途中，碰上關山分局員警巡邏；當時正值2時許，警方見小貨車從山中駛來，搭載不明物體積異常龐大，經盤查，車上不時飄來濃郁的牛樟氣味，員警識破兩人犯行，當場查扣盜伐貴重木，並於呂男家中再搜索出4塊可疑牛樟木。

兩人均坦承犯行，全案依違反森林法偵結起訴；法官審酌，呂男過去曾有竊盜、毒品等多項前科，鍾男過去並無前科紀錄，以及犯罪矯正與預防再犯等必要性因素，本於罪刑相當原則及比例原則，對呂、鍾二人分別量刑。

老牛樟樹被山老鼠殘忍鏈鋸切割（示意圖）。記者卜敏正／攝影
老牛樟樹被山老鼠殘忍鏈鋸切割（示意圖）。記者卜敏正／攝影

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