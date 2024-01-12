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新北氣爆波及20戶 屋主身亡
新北市一棟住宅大樓昨氣爆引發火災，消防隊撲滅火勢入屋搜救，中風坐輪椅林姓男子被壓在倒塌隔間磚牆下已成焦屍，屋內有瓦斯桶；氣爆波及近廿戶，連相隔巷道的前後棟大樓都外牆受損、玻璃震碎。家屬稱林最近情緒低落，警、消尚在調查氣爆原因。
新北八里區中山路一段某巷內一棟七層樓住宅大樓六樓，昨近中午十二點氣爆，中風坐輪椅的屋主五十二歲林姓男子獨自在家，他妻子及一對兒女外出上班或上學。林的兒子聞訊趕回現場，向前來搶救的消防員稱聯絡不上父親，父親疑受困屋內。
消防局派遣廿八輛車、七十人搶救，約半小時撲滅火勢，進屋搜索，在客廳倒塌磚牆及雜物下尋獲林，已成焦屍，發現屋內有三具瓦斯桶，室內隔間磚牆倒塌或被炸出大洞，無一處完整，前後陽台女兒牆被炸裂，向外傾斜搖搖欲墜，分離式冷氣室外機飛落屋外三、四十公尺遠路面。
氣爆戶上下左右四戶被火煙波及，大樓一至七樓公共梯間窗戶玻璃全震碎，還有數戶門窗被震得東倒西歪、甚至水管爆裂，連相隔巷道的前後棟大樓也有十幾戶被震到外牆受損、磁磚剝落，顯示爆炸威力猛烈。鄰居說，聽見一聲爆炸巨響，冒出黑煙後，火舌迅速竄出，愈燒愈猛。
林的兒子說，父親最近情緒低落，家中有三具桶裝瓦斯，其中一桶已用完、一桶接瓦斯爐、一桶接熱水器。據調查，該大樓雙拼，屋齡廿九年，共一一一戶，住戶使用桶裝瓦斯，消防局火災鑑識中心人員與警方尚在調查氣爆原因。
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