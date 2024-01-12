機械車格夾頸 新手女駕駛不治

台中市黃姓女子昨開車返家進入公寓地下停車場機械車格，被發現頸部遭車門及B柱夾住，消防隊以破壞器材救出送醫不治。記者曾健祐／翻攝 台中市黃姓女子昨開車返家進入公寓地下室停車場機械式停車格，一小時後被發現從車外探頭進入駕駛座，頸部遭車門及B柱夾住昏迷，經送醫急救不治。警方查出黃是新手駕駛，研判她撞擊車格平台無法順利停車，下車察看後欲返回車上時車輛移動，車門被車格擠壓關閉夾頸。

警方調查，四十二歲黃姓女子已婚、從事美髮業，昨下午約兩點半駕駛自小客車返家，開進中市西區一處公寓地下室停車場欲停入機械式停車格，來回多次無法順利停車，左前車輪撞擊車格平台，她下車察看，要返回駕駛座停車時車輛往前移動。

車門經車格擠壓關閉，黃的頸部被夾在車門及B柱間，一小時後有鄰居見她受困昏迷報案。消防隊趕到發現黃胸部以上探進車內，檢查她頸部發紺已無呼吸、心跳，用破壞器材救出，送醫急救不治。

黃的丈夫接到警方通知難以置信，趕赴派出所，指妻子是新手駕駛，最近常練習開車上路及停進住家機械車格。

消防隊到場時該車未熄火，排檔桿檔位在D檔，初步未發現機械車格有故障情形。警方檢查左前車頭有擦痕，調閱監視器發現，黃來回多次未能停車，左前輪撞擊車格平台，她下車察看後要返回車上，研判此時被車格卡住的車輛忽然鬆動，導致車門被擠壓關閉夾頸；檢方預計今相驗遺體調查死因。

機械車格意外頻傳。台灣證券交易所前副總經理、元大期貨獨立董事黃乃寬，去年大年初六在新北市汐止區一處社區機械車位要開車離開，疑因車位機件故障，他開門察看時被夾在停車柱及車門間，經送醫搶救不治，警方調閱監視器發現，當時機械車位尚未定位而與地面有落差，黃可能察看時沒打好排檔遭夾。

消防員說，若於機械車位停車不慎擦撞，應熄火、拉起手煞車，致電社區管委會及車位廠商求助，切勿自行靠近機械設備察看；若人在車內，車輛卡在車格，不要爬到車外，因車輛或車格可能移動，人體在狹窄空間很容易遭夾受重傷，應保持冷靜報案求救。