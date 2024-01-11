台中驚傳當街遭搶600萬現金？警發現案情不單純 20歲男為博同情竟謊報
大選在即，台北市博愛特區昨才驚傳有女子當街遭搶230萬元現金，未料台中市警方今晚9點多獲報，20多歲黃姓男子自稱遭搶600多萬元，警方不敢大意追查卻驚覺黃男根本沒遇害，其是為了博取家人同情才謊報，警方同時調閱周圍監視器逐步釐清中。
台中第1分局今晚9點多獲報，黃男自稱在西區五權路、柳川西路口當街遭1輛車及2、3人搶走他身上的600多萬元現金，黃留在現場用自己手機撥打110報案。
警方立刻趕抵現場，但因路車流量大，且經詢問黃男遇害過程時他吞吞吐吐，一開始稱因要買2輛BMW才準備現金到場交易，但後又改口和人有財務糾紛、對方要騙他家人錢等。
警方認為黃和一般遭搶被害人神色不同，描述過程也相當不具體，追問下他最終才坦承根本沒有遭搶，而是為了博取家人報案才謊報。
警方為確認黃男所言真實性，第一時間也調閱監視器排除搶奪，但同時根據黃描述有財務糾紛的車輛循線追人，將進一步通知對方到案說明釐清。
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