機車倒地撞倒餐廳瓦斯桶瞬間起火 2員工閃避不及燒傷

新北市土城區延吉街1間鴨肉店今天下午5時許發生火警。1名客人因未將機車停好不慎倒地，當場撞倒鴨肉店瓦斯桶引發火警，鴨肉店2名男姓員工閃避不及雙手遭燒燙傷。新北市消防局獲報趕抵灌救，8分鐘內迅速將火勢撲滅，並將受傷的2名員工送醫，所幸傷勢並無大礙。意外發生原因及肇責歸屬仍待調查。

新北市消防局第五大隊長鍾世銘表示，瓦斯管線長度最好不超過一公尺，接頭地方一定要加安全夾，以防止鬆脫與保持清潔，不可熱油濺燙，如發現洩漏或破洞應立即換新，以免發生危險。 消防人員獲報趕抵現場灌救。圖／擷取自臉書社團我是土城人頂埔大小事