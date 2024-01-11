八里瓦斯氣爆炸垮隔間牆 中風男主人成焦屍、波及鄰房達20戶

新北市八里區近午發生住宅氣爆火警造成1人死亡，屋內找到3具桶裝瓦斯，災後現場一片狼藉，不僅受災戶全毀，就連前後棟鄰房也有十幾戶受到波及，門窗玻璃震碎、外牆損壞，鄰居議論紛紛希望相關單位查明，到底是意外還是人為造成。

據了解，該社區屬於7層樓雙拼華廈，屋齡29年，共111戶，住戶使用桶裝瓦斯。其中1戶6樓於上午11時53分左右發生氣爆，鄰居表示聽見1聲爆炸巨響，隨著黑煙之後，火舌迅速竄出，越燒越大。

該戶1家4口同住，妻子、兒子、女兒當時外出上班、上學，屋內僅剩中風行動不便的52歲林姓男主人獨自在家。事故發生之後兒子趕回現場，表示坐輪椅的父親連絡不上，疑似仍受困屋內，家中有3具桶裝瓦斯，其中1具本來是空的、1具接瓦斯爐、1具接熱水器。

消防隊於中午12時39分撲滅火勢進屋搜索，在客廳找到52歲林姓屋主，已燒成焦屍，屋內同時也找到3具瓦斯桶。全屋室內隔間磚牆不是炸出大洞就是倒塌，無一處完整，前後陽台女兒牆也都被氣爆威力炸裂向外傾斜，分離式冷氣室外機更被炸飛數十公尺落在路上。

受災戶本身那棟樓，除了上下左右4戶被火煙波及，1至7樓梯間窗戶玻璃全震碎，還有數戶門窗被震得東倒西歪，甚至水管爆裂漏水，就連前後棟鄰房大樓，也有十幾戶被震到外牆受損、磁磚掉落，可見氣爆威力之大。