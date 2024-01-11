桃園民宅凌晨「整層陷火海」 鄰居聞惡臭睡夢中驚醒

桃園市桃園區大華七街一處民宅今凌晨發生火警，附近民眾聞到燒東西的味道全從夢中驚醒，衝出門外查看。消防人員獲報到場救援，還好屋主及家人剛好外出不在家，接到通知才趕回來，沒有人員受困。

附近民眾指出，今天凌晨3點多在桃園夜市裡聞到燒東西的味道，後來就看到消防車一台接著一台來，許多民眾在外圍觀看，可以看到裡面熊熊烈火，不斷傳出爆炸聲，直到上午7點多消防隊還在現場，令附近住戶相當擔心是否有人受困。

對此消防局說明，今凌晨4點59分民眾報案，指桃園區大華七街發生民宅火警，第一大隊三民分隊獲報後到場，發現現場為地上3層樓建築物，起火層位於第2層。