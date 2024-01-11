高雄轎車停路邊遭擦撞 車主以為肇事者很負責...下秒氣結
高雄楊姓車主將轎車停在路邊，開車時發現車子葉板遭不明車輛刮損，他發現對方留下字條和電話，不料，去電驚覺對方不是肇事者，報警處理，警方表示將追查肇事者，依肇事逃逸處理。
據了解，楊姓男子（44歲）昨天下午將轎車停在高雄市苓雅區武廟路特力屋賣場前，近3小時後去開車，才發現轎車左前葉板有車輛刮損的痕跡，不過發現前擋風玻璃留有字條，寫著「不小心傷到您愛車，請和我連絡」，他心想對方還負責任的，按字條上的電話號碼去電，不料發現是假資料，氣得立即報警。
苓雅警分局據報，派員到場，並撥通電話詢問對方，確認對方稱不是肇事者，依肇事逃逸案件受理，正擴大調閱相關監視器影像查明全案。
警方表示，將通知肇事者到案說明，若肇事逃逸屬實，將依道路交通管理處罰條例「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者」開罰，可罰1000元至3000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1個月至3個月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言