高雄轎車停路邊遭擦撞 車主以為肇事者很負責...下秒氣結

高雄楊姓車主將轎車停在路邊，開車時發現車子葉板遭不明車輛刮損，他發現對方留下字條和電話，不料，去電驚覺對方不是肇事者，報警處理，警方表示將追查肇事者，依肇事逃逸處理。

據了解，楊姓男子（44歲）昨天下午將轎車停在高雄市苓雅區武廟路特力屋賣場前，近3小時後去開車，才發現轎車左前葉板有車輛刮損的痕跡，不過發現前擋風玻璃留有字條，寫著「不小心傷到您愛車，請和我連絡」，他心想對方還負責任的，按字條上的電話號碼去電，不料發現是假資料，氣得立即報警。

苓雅警分局據報，派員到場，並撥通電話詢問對方，確認對方稱不是肇事者，依肇事逃逸案件受理，正擴大調閱相關監視器影像查明全案。