桃園7旬婦遭撞飛滑行 男騎士爬起「覺得她沒事」竟肇逃

桃園一名黃姓男子昨下午騎車行經永安路，不慎擦撞一名女騎士，連人帶車雙雙倒地滑行，車殼噴飛一地，沒想到黃男起身後就扶起機車離開現場，留下受傷的女騎士在原地。對此警方獲報後調閱監視器，並有目擊民眾提供照片，火速就逮到黃男，他還稱「覺得對方沒事」才離開，全案依法移請偵辦。

桃園一名黃姓男子昨下午騎車行經永安路，不慎擦撞一名女騎士，雙雙連人帶車倒地滑行，沒想到黃男起身後就扶起機車離開，留下受傷的女騎士在原地。圖／警方提供

60歲黃姓機車騎士昨下午3點多，沿永安路往國際路方向行駛，疑因未注意前方車況，不慎擦撞前方72歲吳姓女機車騎士，導致吳女倒地後連同機車倒地，滑行撞上路旁燈桿，吳女四肢身體多處擦傷，沒想到黃男倒地後起身，將機車扶起就直接離開現場，留下受傷的吳女在原地。