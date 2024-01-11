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桃園7旬婦遭撞飛滑行 男騎士爬起「覺得她沒事」竟肇逃
桃園一名黃姓男子昨下午騎車行經永安路，不慎擦撞一名女騎士，連人帶車雙雙倒地滑行，車殼噴飛一地，沒想到黃男起身後就扶起機車離開現場，留下受傷的女騎士在原地。對此警方獲報後調閱監視器，並有目擊民眾提供照片，火速就逮到黃男，他還稱「覺得對方沒事」才離開，全案依法移請偵辦。
60歲黃姓機車騎士昨下午3點多，沿永安路往國際路方向行駛，疑因未注意前方車況，不慎擦撞前方72歲吳姓女機車騎士，導致吳女倒地後連同機車倒地，滑行撞上路旁燈桿，吳女四肢身體多處擦傷，沒想到黃男倒地後起身，將機車扶起就直接離開現場，留下受傷的吳女在原地。
桃園警分局員警獲報立即派員趕抵現場，疏導車流並協助傷患送醫治療，警方積極調閱周邊監視器，剛好現場熱心民眾目睹車禍立刻拍照，拍到黃男的車牌號碼和破損的袋子等證據，讓警方1小時內就將黃男查緝到案。而黃男稱當時從工地下班準備回家，擦撞吳女後自己也跌倒，爬起來想說對方「應該沒事」，就直接離開現場，全案依法移請偵辦。
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