割喉案乾兄妹肖像看板五股現蹤 新北地院：主管機關依權責處理

新北市五股區出現割喉案「乾哥」「乾妹」肖像看板，新北院表示由主管機關處理。本報資料照

新北市某國中上月發生國三生遭同校同學割喉命案，涉嫌行凶的同校「乾哥」和教唆的「乾妹」肖像，日前出現在新北市五股區一處民宅外牆，並配上「人神共憤 法不容」的標題，據悉為某文教基金會周姓創辦人出資刊登。對此，新北地院表示，將由兒童及少年福利暨權益保障法主管機關，依權責處理。

新北地院因割喉案事發初期，曾公開要求兒少法和資通主管機關，應要求網路社群及媒體下架涉案少年相關資訊，遭外界抨擊。後來少年法庭先後將「乾哥」、「乾妹」裁定收容，才逐漸平息輿論怒火。

日前臉書專頁「小商人」疑似將2名涉案少年肖像，製成廣告刊登於美國紐約時代廣場看板，近日再度分享新北市五股一處刊出涉案少年肖像的大樓看板，據悉出資者是台北市中山區某知名大樓管委會主委，同時也是文教基金會創辦人，因長年關注兒童教育，認為割頸案有諸多社會問題應受討論，所以刊登廣告。

新北地院表示，兒少法主管機關，中央為衛生福利部，地方為縣市政府，除部分但書行為或行政及司法機關所製作必須公開之文書，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示足以識別兒童及少年身分的資訊。

同時，對於廣播、電視、宣傳品、出版品、網路或其他媒體，可要求限期改正、沒入相關物品或命限期移除內容、下架，若不配合按次處罰3萬以上、15萬以下罰鍰，若無負責人或負責人對行為人不具監督關係者，則處罰行為人。