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金門老翁開車趕小三通送客 疑因轉彎不慎「騎上」路沿石
金門縣水頭港旅服中心前方的車輛臨停區昨天上午9點發生一起交通事故，一名歐陽姓老翁送友人趕搭小三通船班，疑似在轉彎時不慎，直接「騎上」停車格旁的手推車路沿石，整輛車的前輪懸空、動彈不得，好在水頭港務消防分隊出動吊臂車前來救援，才順利將車輛脫困，但此事也引來不少民眾圍觀議論。
據了解，這場小事故發生在昨天上午9點多，由於正值小三通的航班時刻，水頭通關大樓前有不少旅客、跑單幫與計程車司機，歐陽姓老翁開車撞上路沿石時，發出巨大聲響，引起關注，大家都聚集在旁看熱鬧，大家七嘴八舌幫忙出意見，老翁急於脫困，也猛踩油門，但就是卡住無法動彈，讓他急的滿頭大汗。
後來港務處人員協助打給水頭港務消防分隊報案，請求協助，港消人員到場後見狀也不知如何是好，後來出動1部吊臂車與7位消防人員到場協助，在盡量不傷害車體的情況下，先將左右前輪調高後，再利用救助用枕木放置在左右前輪下方，將車輛墊高，配合吊臂移動合力推動車輛，順利協助該車脫困。
只是老翁相當寶貝自己的車子，一直提醒消防人員動作要小心點、不要太粗魯，以免吊臂移動時，會損傷到車子，讓圍觀的民眾也好氣又好笑，直說，免費的還要求一堆。
金門水頭港務消防分隊也呼籲民眾，駕駛任何交通工具駛入港區時應放慢速度，隨時注意前方路況，並確保精神狀態良好，若行車途中感到疲累或精神不濟時，應尋找適當地點稍作休息，切勿疲勞駕駛，防止類似事件發生。
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