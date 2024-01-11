藍綠選前之夜板橋互尬場 新北警嚴陣以待防壅塞衝突

2024總統大選周六即將投票，藍、綠總統候選人明天晚間選前之夜分別選在板橋第一運動場廣場及第二運動場廣場舉辦，預估明晚板橋將湧入逾10萬人。新北市警局將在周邊主要道路實施彈性交管，呼籲民眾避開活動周邊路段並提前改道。新北警也將派遣大批警力到場，除避免造成交通壅塞外也維護現場秩序防止衝突。

新北市警局交通大隊表示，板橋第一及第二運動場周邊路段包含：區運路與漢生東路口、區運路與新站路口、中正路、民權路及站前路等路段。且選前之夜活動適逢周五晚上下班尖峰時刻，為確保板橋民權路、文化路、縣民大道、中山路、漢生東路等主要幹線交通順暢，警方將加強路口交通疏導及取締違停車輛，提高巡邏頻率，並規劃93名義交協勤，以維持人車通行順暢及安全。