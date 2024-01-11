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護身符又遺失 七旬失智伯找嘸女兒坐路邊半天

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣72歲黃姓男子坐在田尾鄉民和巷路口，當地居民看他是陌生面孔，又喃喃自語，隨即報警，員警趕到後找不到身分證件，僅從黃男上衣衣角的電話號碼查出姓名，但他一直說要去找女兒，員警載著挨家挨戶打聽，總算把黃男送到女兒住處。

北斗警分局田尾分駐所長劉晏誠今天表示，黃男與兒子同住，兒子上午外出工作，黃男就出門找女兒，迷路後獨坐田尾鄉民和巷的路邊，一名好心居民路過發現上前關心，黃男喃喃自語，居民向田尾分駐所報案，警員廖婉君到場察看，黃男看似神智迷茫、語焉不詳疑似罹患失智症，且身上沒任何證件，廖婉君仔細查看黃男衣物，看到上衣衣角有電話號碼，進而查出他的身分。

黃男一直說要去找女兒，廖婉君反覆詢問，大概知道他女兒住田尾鄉仁里村北玄宮附近，即載他到北玄宮開始挨家挨戶詢問，順利把黃男送到女兒住處。黃女見到父親為了找她而迷路，哽咽地告訴警方，會在她父親隨身佩戴的護身符寫上聯絡方式，但罹患失智症的父親經常拔掉護身符或遺失，這次不知何故沒佩戴，她感謝警方把她父親安全送到家。

北斗分局分局長吳詠傑表示，失智長者的家人可為長者佩戴失智手鍊等刻有姓名和聯絡方式等不易扯斷的物品，若失智長者走失，員警都會用心為民，避免憾事發生。

彰化縣北斗警分局田尾分駐所員警關懷失智長者。圖／民眾提供
彰化縣北斗警分局田尾分駐所員警關懷失智長者。圖／民眾提供

失智症

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