護身符又遺失 七旬失智伯找嘸女兒坐路邊半天

彰化縣72歲黃姓男子坐在田尾鄉民和巷路口，當地居民看他是陌生面孔，又喃喃自語，隨即報警，員警趕到後找不到身分證件，僅從黃男上衣衣角的電話號碼查出姓名，但他一直說要去找女兒，員警載著挨家挨戶打聽，總算把黃男送到女兒住處。

北斗警分局田尾分駐所長劉晏誠今天表示，黃男與兒子同住，兒子上午外出工作，黃男就出門找女兒，迷路後獨坐田尾鄉民和巷的路邊，一名好心居民路過發現上前關心，黃男喃喃自語，居民向田尾分駐所報案，警員廖婉君到場察看，黃男看似神智迷茫、語焉不詳疑似罹患失智症，且身上沒任何證件，廖婉君仔細查看黃男衣物，看到上衣衣角有電話號碼，進而查出他的身分。

黃男一直說要去找女兒，廖婉君反覆詢問，大概知道他女兒住田尾鄉仁里村北玄宮附近，即載他到北玄宮開始挨家挨戶詢問，順利把黃男送到女兒住處。黃女見到父親為了找她而迷路，哽咽地告訴警方，會在她父親隨身佩戴的護身符寫上聯絡方式，但罹患失智症的父親經常拔掉護身符或遺失，這次不知何故沒佩戴，她感謝警方把她父親安全送到家。