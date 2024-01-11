投資美髮業匯款買新貨「帳戶異常」警方火速圈存守住血汗錢

李姓市民日前經朋友推薦，投資美髮業，至銀行臨櫃匯款17萬元購買新進貨品，不料完成匯款手續，行員隨即接獲同業通報，此帳戶為異常帳戶，立即請求警方協助。 南港警分局玉成派出所員警到場，聯繫165反詐騙專線，火速圈存李民血汗錢。

玉成派出所員警林言宸、陳玉芮，日前至轄內銀行巡簽時，行員上前告知李民已匯款至異常帳戶，急需協助。警方隨即了解情況，發現李民稍早匯款17萬元至其指定帳戶，用來投資朋友推薦的美髮業，購買一批新進貨品，不料行員接獲同業通報，指定帳戶為異常帳戶。

警方隨即撥打165反詐騙專線，由165專線員警圈存此筆17萬元，避免相關犯嫌提領，隨後也協助李民完成報案程序，李民感謝警方協助，即時圈存替他守住血汗錢。