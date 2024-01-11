總統府博愛特區搶劫畫面曝！2嫌「假裝問路」搶230萬...警疑有共犯

孫姓男子和蔡姓男子前天在北市總統府周遭博愛特區鎖定一名攜帶230萬元鉅款的黃姓女子，一人佯裝問路，另一人趁隙搶走黃女包包後逃逸，黃女被嚇到不知所措，10分鐘後至鄰近派出所報警稱「我被搶錢了」。警方漏夜偵辦，一天內在新北市拘提2嫌，孰料2人對案情避重就輕，警方研判有共犯在背後指使，警詢後依搶奪罪送辦，檢方訊後聲押2人。

監視器畫面可見，孫男在騎樓等待，看到穿粉色外套的「目標」黃女走路經過，佯裝問路讓她佇足。記者翁至成／翻攝

稍早搶奪監視器畫面曝光，只見孫男和蔡男搭同一輛計程車下車，孫男在騎樓等待，看到穿粉色外套的「目標」黃女走路經過，佯裝問路讓她佇足，這時蔡男尾隨在後，趁隙奪走她裝有230萬元現金的後背包，2人得手後狂奔，在路上隨手攔計程車逃逸；誇張的是，2人從等待到得手，不消20分鐘。

警方指出，9日中午11點40分接獲報案，黃女（32歲）供稱走在中正區重慶南路一段30號前，莫名其妙被人攻擊，對方強勢搶走裝有230萬元的後背包逃逸，不清楚犯嫌是誰，只知道對方有2人。

警方立刻組專案小組偵辦，調閱監視器畫面追人，發現犯嫌2人都戴帽子、口罩，得手後在路上隨手招了計程車往新北市方向逃逸，報請檢察官指揮偵辦，徹夜追查，釐清犯嫌身分是蔡男（36歲）和孫男（33歲）。

警方鎖定2人新北市中和、三重住處，派員在外埋伏守候，從9日晚上一路等到10日，先在早上6點多逮捕蔡男，隨後在下午2點多逮捕孫男，共查獲贓款28萬7000元。