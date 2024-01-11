林口曳引車擦撞機車 騎士卡車底右小腿粉碎性骨折送醫

黃姓曳引車司機今天上午開車行經新北市林口區後湖路，不慎與陳男所騎機車發生擦撞，導致陳男人車摔困車底。新北市消防局獲報出動人車趕抵協助脫困，陳男小腿骨折送醫急救沒有生命危險。事故雙方沒有酒駕，肇事原因待查。

據了解，黃姓男子（32歲）今天上午8時許開著一輛曳引車，沿著新北市林口區後湖路往林口市區方向行駛，途中行經後湖路68號前，不慎與陳男所騎乘機車發生碰撞，陳男人車滑摔倒地一度困在車底。

新北市消防局獲報出動各式搶救車輛6車、消防員15人前往協助脫困，檢視陳男右小腿粉碎性骨折，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。事故雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。