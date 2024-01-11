林口曳引車擦撞機車 騎士卡車底右小腿粉碎性骨折送醫
黃姓曳引車司機今天上午開車行經新北市林口區後湖路，不慎與陳男所騎機車發生擦撞，導致陳男人車摔困車底。新北市消防局獲報出動人車趕抵協助脫困，陳男小腿骨折送醫急救沒有生命危險。事故雙方沒有酒駕，肇事原因待查。
據了解，黃姓男子（32歲）今天上午8時許開著一輛曳引車，沿著新北市林口區後湖路往林口市區方向行駛，途中行經後湖路68號前，不慎與陳男所騎乘機車發生碰撞，陳男人車滑摔倒地一度困在車底。
新北市消防局獲報出動各式搶救車輛6車、消防員15人前往協助脫困，檢視陳男右小腿粉碎性骨折，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。事故雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
林口警呼籲，駕駛應保持專注，隨時留意四周車況，並保持安全距離，確保用路人安全。新北市消防局第二救災救護大隊提醒，車禍現場應先確保安全，避免傷者遭二次追撞，同時儘速通報110或119，等待警方及救護車到場處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言