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影／網傳近日台中梧棲工地移工打群架？警查出是這時間發生
網路今天流傳一段影片，台中梧棲區一處工地有多名移工打群架，拿安全帽（工地帽）互砸場面火爆，台中市清水警分局今天說明，這是去年一月發生，當時警方派員警到場，沒發現打架情形，警方將再次通知工地負責人到案說明，釐清案情。
社會事新聞影音的影片中，註明在台中梧棲區一處建案工地，標題寫「某基地建案打紅眼，工地爆全武行，多名外籍移工持安全帽互砸亂鬥場面火爆」，影片中多名工人互嗆，情緒激動。
清水警分局今天說明，這是去(112)年1月8日發生，當時清水分局獲報工地有 「糾紛」 案，立即派員查處，員警抵達現場時並無發現有打架情事，經聯繫報案人均未回應，再詢問該工地主任亦表示未聞該員工及工地糾紛事件；警方表示，當時未有相關影像可供偵辦，警方將再次通知該工地負責人到案說明，𨤳清案情。
警方呼籲民眾遇有糾紛應和平理性處理或尋求合法方式解決問題，或撥打 110 請警方到場處理，切勿因一時情緒意氣用事而衍生肢體衝突，以免誤觸法網。
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