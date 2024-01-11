快訊

恭喜！堂本剛宣布結婚 娶女偶像桃色幸運草Z百田夏菜子

大馬羽賽／狂！對布莎南15連勝 戴資穎8強就位

桃機三航廈屋頂面積相當3座大巨蛋 16支巨柱吊裝挑戰大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／網傳近日台中梧棲工地移工打群架？警查出是這時間發生

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

網路今天流傳一段影片，台中梧棲區一處工地有多名移工打群架，拿安全帽（工地帽）互砸場面火爆，台中市清水警分局今天說明，這是去年一月發生，當時警方派員警到場，沒發現打架情形，警方將再次通知工地負責人到案說明，釐清案情。

社會事新聞影音的影片中，註明在台中梧棲區一處建案工地，標題寫「某基地建案打紅眼，工地爆全武行，多名外籍移工持安全帽互砸亂鬥場面火爆」，影片中多名工人互嗆，情緒激動。

清水警分局今天說明，這是去(112)年1月8日發生，當時清水分局獲報工地有 「糾紛」 案，立即派員查處，員警抵達現場時並無發現有打架情事，經聯繫報案人均未回應，再詢問該工地主任亦表示未聞該員工及工地糾紛事件；警方表示，當時未有相關影像可供偵辦，警方將再次通知該工地負責人到案說明，𨤳清案情。

警方呼籲民眾遇有糾紛應和平理性處理或尋求合法方式解決問題，或撥打 110 請警方到場處理，切勿因一時情緒意氣用事而衍生肢體衝突，以免誤觸法網。

網路流傳影片，台中梧棲工地有移工打群架，台中市清水警分局今天說明，這是去年一月發生，警方將再次通知該工地負責人到案說明，𨤳清案情。圖／取自社會事新聞影音
網路流傳影片，台中梧棲工地有移工打群架，台中市清水警分局今天說明，這是去年一月發生，警方將再次通知該工地負責人到案說明，𨤳清案情。圖／取自社會事新聞影音
網路流傳影片，台中梧棲工地有移工打群架，台中市清水警分局今天說明，這是去年一月發生，警方將再次通知該工地負責人到案說明，𨤳清案情。圖／取自社會事新聞影音
網路流傳影片，台中梧棲工地有移工打群架，台中市清水警分局今天說明，這是去年一月發生，警方將再次通知該工地負責人到案說明，𨤳清案情。圖／取自社會事新聞影音

影片 梧棲 移工

延伸閱讀

侯友宜提「本勞移工薪資脫鉤」 全產總反對：人權不能倒退

未設防止崩塌設施…高雄工地65歲工人跌落 勞檢處：勒令停工並開罰

高雄再傳工安意外...不明重物高處掉落 工人一度受困

工人「月領10萬」贏過多數白領上班族？過來人曝辛酸甘苦談：一般人扛不住

相關新聞

快訊！八里住宅大樓驚傳氣爆火警 現場災況尚不明朗

新北市八里區中山路一段268巷，11時53分左右驚傳氣爆，消防局已調派46人、22輛各式消防車趕往，現場是7層樓集合住宅...

總統府博愛特區搶劫畫面曝！2嫌「假裝問路」搶230萬...警疑有共犯

孫姓男子和蔡姓男子前天在北市總統府周遭博愛特區鎖定一名攜帶230萬元鉅款的黃姓女子，一人佯裝問路，另一人趁隙搶走黃女包包...

影／台南工安意外！紙器員工作業右手慘捲入工作機台

台南安南區某紙容器工廠上午傳出員工作業不慎，右手捲入工作機台，廠方通報119出動人車趕往救援，經乙炔切割，協助年約50歲...

林口曳引車擦撞機車 騎士卡車底右小腿粉碎性骨折送醫

黃姓曳引車司機今天上午開車行經新北市林口區後湖路，不慎與陳男所騎機車發生擦撞，導致陳男人車摔困車底。新北市消防局獲報出動...

影／網傳近日台中梧棲工地移工打群架？警查出是這時間發生

網路今天流傳一段影片，台中梧棲區一處工地有多名移工打群架，拿安全帽（工地帽）互砸場面火爆，台中市清水警分局今天說明，這是...

板橋湳雅夜市舊茶藝館今早突起火 濃煙火舌直竄天際

新北市板橋區南雅南路一段湳雅夜市內1處鐵皮屋，今天上午7時許突然發生火警，消防人員到場後發現起火的是1間廢棄茶藝館，火煙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。