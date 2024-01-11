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解開神秘謎團！桃警鑑識中心開放體驗 報名時間曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

鑑識中心規劃在1月25日及30日，為國中生舉行限定「福爾摩斯偵探營」。圖／警方提供
鑑識中心規劃在1月25日及30日，為國中生舉行限定「福爾摩斯偵探營」。圖／警方提供
桃園市警察局刑事鑑識中心新廳舍去年底盛大落成，內部建置化學、DNA等多種高科技分析設備，其中不乏只有警匪電影中，才能見到的先進儀器，都是用於刑案偵辦的重要工具。對此鑑識中心特別規劃在1月25日及30日，為國中生舉行限定「福爾摩斯偵探營」，讓學子們趁寒假一窺鑑識工作的奧秘。

桃園市警察局刑事鑑識中心表示，這是首次在新廳舍對外舉辦的活動，也是第一次開放讓學生參觀；「福爾摩斯偵探營」分為2梯次，分別為1月25日周四及30日周二，時間都是早上8點半至下午5點半，活動內容將涵蓋DNA分析、鞋印研究、指紋辨識及化學解謎等項目，藉由挑戰自己的觀察力和邏輯思維，培養團隊科學思維和合作能力，參與真實感的偵探體驗揭開謎團面紗。

此外，桃警刑事鑑識中心針對高中及大學同學，也將首度開放「OPEN HOUSE參觀日」，報名獲選的學生有機會探索鑑識科學的奧秘，親身體驗專業鑑識的工作環境，活動日期為高中職學生2月1日周四上午9點半至中午12點，及大專院校學生下午2點半至5點。

鑑識中心指出，所有活動都是免費參加，1月25、30日對象為國中生的2梯次「福爾摩斯偵探營」，2月1日上午場對象為高中職、下午場對象為大專院校學生的「OPEN HOUSE參觀日」，共4個梯次，每梯次僅各開放30名設籍桃園市且在學的學生報名，名額有限。報名時間為1月10日中午12點至1月15日上午8點，在桃園市政府警察局臉書提供連結、開放線上報名，並於1月16日下午5點在臉書公告入選名單，敬請期待。

桃園市警察局刑事鑑識中心新廳舍去年底盛大落成，內部建置化學、DNA等多種高科技分析設備。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局刑事鑑識中心新廳舍去年底盛大落成，內部建置化學、DNA等多種高科技分析設備。記者周嘉茹／攝影
桃警刑事鑑識中心針對高中及大學同學，也將首度開放「OPEN HOUSE參觀日」。圖／警方提供
桃警刑事鑑識中心針對高中及大學同學，也將首度開放「OPEN HOUSE參觀日」。圖／警方提供

桃園 警察

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