影／台中傳隨機攻擊！鐵棍男猛揮釀5男女傷...有人摔倒骨折

台中市西區、南區昨下午傳出隨機攻擊人事件，沈姓男子疑似精神不穩持鐵棍在大街上亂揮，見周圍店家、停靠車輛就猛砸，甚至朝路人亂揮一共釀5名男女受傷，其中1名林姓騎士被嚇到摔車鎖骨、肋骨骨折傷勢最嚴重，警方隨即將沈逮捕，除依法送辦也通報衛生機構予以安置。

沈男昨晚在台中西區、南區遊蕩，手持鐵棍隨機攻擊路人釀5人受傷。記者曾健祐／翻攝

台中第3分局調查，沈男（40歲）10日下午5點多獨自在從西區康樂街步行至南區正義街、復興路，但手中卻拿著1根鐵棍不斷揮舞，並隨機朝附近店家、停在路邊小客車攻擊。

警方發現，沈男一開始從康樂街、建國路出沒，還拿鐵棍攻擊路人，一共造成李姓、王姓、黃姓3名男子頭部撕裂傷，陶姓女子手部及背部挫傷，另1名林姓男騎士則是被沈男攻擊時嚇到失控，整個人摔車導致肋骨、鎖骨骨折需要開刀，傷勢最嚴重。

第3分局正義派出所獲報趕往現場，警方不斷喝斥沈男「東西放下」、「不然要噴辣椒水」，但沈男完全不配合，甚至還朝警方揮舞鐵棍，最後經多名警力壓制他才就範。

沈落網後情緒仍相當激動，警方發現他是北部醫療院所列管的患者，為何出現在台中大街上漫步攻擊人仍待釐清，後續除依傷害、毀損等罪嫌送辦，同時也通報精神衛生機關處理。