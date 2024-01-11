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淡水漁人碼頭火燒車驚傳爆炸！女駕駛疑似車內點火 路過遊客嚇壞

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水漁人碼頭停車場靠近情人橋，今天清晨6時39分驚傳火燒車且發出爆炸聲響，嚇壞不少遊客。消防局獲報派遣7車、20人趕往搶救，到場時火勢非常猛烈，迅速出水撲滅，休旅車已燒剩骨架。

新北市淡水漁人碼頭停車場，今天清晨6時39分驚傳火燒車且發出爆炸聲響，消防局獲報派遣7車、20人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水漁人碼頭停車場，今天清晨6時39分驚傳火燒車且發出爆炸聲響，消防局獲報派遣7車、20人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝

據了解，41歲林姓女駕駛，疑似酒後在車內燃燒木炭，後來被濃煙嗆到受不了而逃出車外，在現場情緒非常激動，員警和消防隊員安撫後，由救護車送到淡水馬偕醫院，後續將由警方調查釐清。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，撥打119報案，應盡量詳述人、事、時、地、物及所需協助，若無詳細地址可藉由路燈編號或附近大型標的物作為地點依據，車內應備車用滅火器，以利車輛起火時能於第一時間初期滅火控制。

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新北市淡水漁人碼頭停車場，今天清晨6時39分驚傳火燒車且發出爆炸聲響，消防局獲報派遣7車、20人趕往搶救，撲滅後車已燒剩骨架。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水漁人碼頭停車場，今天清晨6時39分驚傳火燒車且發出爆炸聲響，消防局獲報派遣7車、20人趕往搶救，撲滅後車已燒剩骨架。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水漁人碼頭停車場，今天清晨6時39分驚傳火燒車且發出爆炸聲響，消防局獲報派遣7車、20人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水漁人碼頭停車場，今天清晨6時39分驚傳火燒車且發出爆炸聲響，消防局獲報派遣7車、20人趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水漁人碼頭停車場，今天清晨6時39分驚傳火燒車且發出爆炸聲響，消防局獲報派遣7車、20人趕往搶救，撲滅後車已燒剩骨架。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水漁人碼頭停車場，今天清晨6時39分驚傳火燒車且發出爆炸聲響，消防局獲報派遣7車、20人趕往搶救，撲滅後車已燒剩骨架。記者林昭彰／翻攝

淡水 馬偕醫院

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