影／新莊賓士車右轉失控對撞等紅燈汽機車 騎士逃不及撞飛釀3傷

林姓男子昨天早上開著一輛賓士車，行經新北市新莊區中華路右轉富貴路，失速衝向對向車道連撞3車，現場4車毀損、3人肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，林姓男子（44歲）昨天早上近7時許開著一輛賓士車，沿著新北市新莊區中華路往中原路方向行駛，途中行經中華路三段右轉富貴路，疑因車速過快失控往對向車道衝去，