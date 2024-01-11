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影／新莊賓士車右轉失控對撞等紅燈汽機車 騎士逃不及撞飛釀3傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子昨天早上開著一輛賓士車，行經新北市新莊區中華路右轉富貴路，失速衝向對向車道連撞3車，現場4車毀損、3人肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，林姓男子（44歲）昨天早上近7時許開著一輛賓士車，沿著新北市新莊區中華路往中原路方向行駛，途中行經中華路三段右轉富貴路，疑因車速過快失控往對向車道衝去，

當場撞到停等紅燈的兩輛機車、一輛汽車，騎士跳逃不及撞飛，造成騎士尤男（56歲）、騎士李女（58歲）、搭載乘客江男（57歲）肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。呼籲駕駛人，駕駛車輛務必遵守道路交通安全規則，小心謹慎駕駛，確保行車安全。

新北市新莊區中華路與富貴路口，昨天早上發生推撞，造成4車毀損3人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中華路與富貴路口，昨天早上發生推撞，造成4車毀損3人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中華路與富貴路口，昨天早上發生推撞，造成4車毀損3人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中華路與富貴路口，昨天早上發生推撞，造成4車毀損3人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中華路與富貴路口，昨天早上發生推撞，造成4車毀損3人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中華路與富貴路口，昨天早上發生推撞，造成4車毀損3人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中華路與富貴路口，昨天早上發生推撞，造成4車毀損3人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中華路與富貴路口，昨天早上發生推撞，造成4車毀損3人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中華路與富貴路口，昨天早上發生推撞，造成4車毀損3人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中華路與富貴路口，昨天早上發生推撞，造成4車毀損3人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝

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