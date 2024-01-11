疑不滿職務、管理 三重警自戕

新北市三重警分局厚德派出所一名李姓警員，昨天勤務中返回租屋處舉槍自戕身亡。記者林昭彰／攝影 新北市三重警分局厚德派出所李姓警員，昨天巡邏領槍外出後，返回租屋處自戕，他在臉書留下遺言，疑似與調整職務及內部管理有關。

新北市警局督察長王文澤表示，已著手調查，會盡快查明，給家屬跟死者一個交代。

李姓警員現年廿七歲，從警六年多，畢業分發新北市永和警分局中正橋派出所、借調偵查隊，後調至台北市警中山分局長春路派出所，前年七月曾和警專同學因工作問題，在所內被毆打鬧上新聞。

事後他調到新北市三重警分局厚德派出所，和同事相處仍不融洽，分局考量厚德所勤務繁重，三天前通知他改調二重派出所，元月十五日生效。

李姓警員昨執行上午八至十時巡邏勤務，領完槍離開派出所，跟同一班值勤同事說要去處理分局交辦事項後離開；十時十分，值班台發現他未返所交班且聯繫不上，向所長報告。

警方調閱監視器，發現李上午八時八分騎警用機車返租屋處就沒再出門，十時四十五分連絡房東開門，發現他已死亡，左胸口有槍傷。臉書留言透露不滿被調職、點名指控六名同事怠職，還說「會化成厲鬼回來報仇」。

警方初步研判李持警槍自戕，鑑識採證未發現外力介入跡象。

王文澤說，警察局深表遺憾與不捨，對於臉書所指控內容，督察室已著手調查，盡快給家屬跟死者交代。另全力協助家屬辦理後事，後續也會對派出所員警安排團體諮商、撫平傷痛。

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