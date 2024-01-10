北市女遭搶230萬元卻無人報警 警拘提2嫌懷疑「黑吃黑」

黃姓女子9日中午背著裝有230萬元現金的後背包，隻身走在北市中正區重慶南路一段上，兩名男子突然前後夾擊，搶走包包後逃逸，陳女嚇的不知所措，事發當下太過突然，人來人往反而無人報警，陳女事後至鄰近派出所說「我剛剛被搶了」才曝光。歹徒光天化日行搶，警方立刻組專案小組偵辦，10日循線在新北市逮獲2名犯嫌，2人坦承犯行，但推託受人指使，警方懷疑整起案件是「黑吃黑」，持續釐清。

北市警方昨天中午11點40分接獲報案，黃女（32歲）供稱走在中正區重慶南路一段30號前，莫名其妙被人攻擊，對方強勢搶走裝有230萬元的後背包逃逸，不清楚犯嫌是誰，只知道對方有2人。

警方不敢大意，組專案小組調閱監視器畫面追人，發現犯嫌2人都戴帽子、口罩，得手後在路上隨手招了計程車逃逸。警方徹夜追查，同時報請檢察官指揮偵辦，釐清出犯嫌身分是蔡姓男子（36歲）和孫姓男子（33歲），10日兵分二路，在新北市中和、三重將2人拘提到案，起獲贓款28萬多元。

蔡男、孫男警詢時坦承犯行，但針對搶奪動機交待不清，僅供稱是受人指使才犯案，警詢後被依搶奪罪嫌送辦，並建請檢察官聲押；警方表示，目前持續追查贓款流向，並擴大偵辦，釐清其他共犯。