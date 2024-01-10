委託車行驗車 改裝機車停放店門外四天…10萬4千元零件被盜走

趙姓男子上個月29日將一輛改裝機車，委託新北市新莊區中原路一家機車行代驗，車放在機車行店外4天，卻遭兩名竊賊偷走價值10萬多元的多樣機車零件。目前警方受理查辦，循線追緝兩名竊賊到案說明。

據了解，趙姓男子（29歲）上個月29日晚上6時許，將一輛改裝機車委託新北市新莊區中原路一家機車行代驗，當晚機車暫時停放在車行店外。這個月2日車行老闆準備牽車檢驗，卻發現價值10萬4000元多樣的機車零件不見了。

車行老闆趕緊調閱店外監視器畫面，赫見上個月30日上午7時許，機車零件被兩名竊賊所偷，立即通知車主趙男，並向警方報案。新莊警方受理鎖定竊賊張男（19歲）、鍾姓少年（17歲）涉案，目前正循線積極追緝兩人到案說明，將依竊盜罪嫌偵辦。